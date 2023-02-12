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Баскетбол

Женская сборная Украины не пробилась на Евробаскет-2023

Украинки не попали в четверку лучших команд, занявших вторые места в отборочных группах.
Вчера, 23:10
Женская сборная Украины по баскетболу / fbu.ua
Женская сборная Украины по баскетболу / fbu.ua

Женская сборная Украины не смогла преодолеть квалификацию Евробаскета-2023.

В заключительном матче отбора украинки одержали победу 71:65 над Литвой и финишировали вторыми в своей группе, сохранив шансы на попадание в финальную стадию турнира.

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Тем не менее ситуация сложилась так, что сборная Украины по разнице очков не попала в четверку лучших команд, занявших вторые места в своих группах и завоевавших право сыграть на чемпионате Европы.

Рейтинг вторых мест квалификации Евробаскета-2023

  • Венгрия +82 (вышла на Евробаскет)
  • Словакия +51 (вышла на Евробаскет)
  • Великобритания +23 (вышла на Евробаскет)
  • Германия +16 (вышла на Евробаскет)
  • Польша -7
  • Украина -15
  • Хорватия -16

Таким образом, женская сборная Украины пропустит второе континентальное первенство подряд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евробаскет Женская сборная Украины по баскетболу

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