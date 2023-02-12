Женская сборная Украины не пробилась на Евробаскет-2023
Украинки не попали в четверку лучших команд, занявших вторые места в отборочных группах.
Женская сборная Украины не смогла преодолеть квалификацию Евробаскета-2023.
В заключительном матче отбора украинки одержали победу 71:65 над Литвой и финишировали вторыми в своей группе, сохранив шансы на попадание в финальную стадию турнира.
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Тем не менее ситуация сложилась так, что сборная Украины по разнице очков не попала в четверку лучших команд, занявших вторые места в своих группах и завоевавших право сыграть на чемпионате Европы.
Рейтинг вторых мест квалификации Евробаскета-2023
- Венгрия +82 (вышла на Евробаскет)
- Словакия +51 (вышла на Евробаскет)
- Великобритания +23 (вышла на Евробаскет)
- Германия +16 (вышла на Евробаскет)
- Польша -7
- Украина -15
- Хорватия -16
Таким образом, женская сборная Украины пропустит второе континентальное первенство подряд.