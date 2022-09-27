Харден: За лето я сбросил 45 килограммов, твитните об этом

В период карьеры в Хьюстоне перед самым обменом в Бруклин Джеймс Харден выглядел не как профессиональный баскетболист, а как участник конкурса по поеданию пончиков.

Вскоре после трейда он преобразился, но фанаты все равно больше не видели того Хардена, который в одиночку тащил Рокетс. Но перейдя в Филадельфию Джеймс признался, что он будет работать над собой, чтобы предоставить команде лучшую версию себя.

Во время общения с прессой в медиа-день "Борода" заявил, что благодаря тренировкам за это лето он сбросил целых 45 киллограмов.

"Этим летом я похудел на 100 фунтов (45 кг), твитните об этом", — цитирует Хардена Marca. "Последние полтора года я действительно был недостаточно здоров, чтобы выступать должным образом и так, как я привык".

"Я нахожусь в действительно хорошем месте и чувствую, что вернулся к тому, где я должен был быть. Прекрасное ощущение".

На данный момент заявленный вес Джеймса Хардена составляет 99,7 килограммов. Маловероятно, что он мог весить 140 килограммов, учитывая то, что условному Зайону Уильямсону по контракту нельзя превышать планку в 133 килограмма - и это при его габаритах.