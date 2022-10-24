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Баскетбол

Зайон снова травмировался - на этот раз проблемы с бедром

К тому же сотрясение получил еще и Брэндон Ингрэм.
Сегодня, 12:58
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images
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Ночной матч против Юты стал настоящим разочарованием для Нового Орлеана. Мало того, что Пеликанс уступили Джаз в овертайме 121:122, так они еще и потеряли двух своих звезд, сообщает официальный сайт НБА.

У Зайона Уильямсона диагностировали ушиб бедра после того, как он упал на паркет во время попытки данка, которая была заблокирована Джорданом Кларксоном во время четвертой четверти.

Форвард несколько мгновений оставался на паркете, страдая от боли, прежде чем попытался продолжить игру, но безуспешно.

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А Брэндон Ингрэм, набиравший в среднем 28 очков в первых двух играх Пеликанс, покинул площадку с сотрясением мозга после столкновения с товарищем по команде Наджи Маршаллом.

В ночь на среду, 26 октября, Новый Орлеан сыграет с Далласом, и пока неясно, будут ли Зайон и Ингрэм доступны на данную игру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон
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