Хорфорд и Бостон согласовали двухлетнее продление на 20 миллионов долларов

Ветеран заслужил своей игрой новый контракт с "кельтами".

Центровой Бостона Эл Хорфорд согласился на двухлетнее продление контракта на 20 миллионов долларов, которое связывает его с франшизой до его 39-летия в 2025 году, сообщает ESPN.

Хорфорд, пятикратный участник Матча всех звезд, завершает последний сезон четырехлетнего контракта на 109 миллионов. Бигмен заработает 26,5 миллиона в этом сезоне, а новая сделка начнется с сезона-2023/24.

Продление исключает возможность повторения ситуации 2019 года, когда игрок покинул Селтикс из-за более выгодного предложения, будучи свободным агентом.

Эл Хорфорд возродил свою карьеру во втором заходе в Бостон, став неотъемлемой частью претендента на чемпионство прошлого сезона.

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Согласно исследованию ESPN Stats & Information, 36-летний баскетболист прервал свою неутешительную серию плей-офф без выхода в Финал НБА - 141 матч.

В этом сезоне Хорфорд набирает в среднем 10.9 очка и 6.3 подбора за 31 минуту на паркете.