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Баскетбол

НБА: Детройт сенсационно обыграл Даллас

Вашему вниманию результат матча сезона НБА за четверг, 1 декабря.
Сегодня, 07:19
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 1 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран один матч.

Детройт сумел в овертайме обыграть Даллас, прервав трехматчевую серию без побед.

Детройт – Даллас 131:125 OT (36:36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)

Детройт: Богданович (30), Хэйс (22 + 8 передач), Бэгли (19 + 13 подборов), Стюарт (9 + 12 подборов), Ливерс (6) – старт; Айви (16 + 6 передач), Дюрен (11), Беркс (10), Бей (6), Нокс (2), Джозеф (0).

Даллас: Дончич (35 + 10 передач), Хардуэй (26), Пауэлл (7), Финни-Смит (6), Динуидди (2 + 6 передач) – старт; Вуд (25 + 8 подборов), Клебер (10 + 4 блок-шота), Грин (6), Буллок (6), Бертанс (2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матча

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