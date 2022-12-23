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Баскетбол

Дэвис пропустит неопределенный срок из-за стрессовой травмы ноги

Первоначальный прогноз сроков возвращения игрока оказался преуменьшен.
Вчера, 22:26
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Звездный форвард Лейкерс Энтони Дэвис не сможет рассчитывать на возвращение в игру в ближайшие недели.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у 29-летнего баскетболиста диагностирована стрессовая травма правой ноги, которая оставит его вне игры на неопределенный срок.

Ранее была информация, что из-за травмы правого голеностопа он пропустит один месяц. Из-за этой проблемы он не смог доиграть матч против Денвера (126:108), который состоялся 16 декабря.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 25 играх регулярного сезона НБА, в которых в среднем набирал 27.4 очка, 12.1 подбора и 2.1 блок-шота за игру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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