НБА: Денвер одержал победу в матче лидеров конференций, Сакраменто Леня уступил Мемфису

В воскресенье, 1 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.

В поединке нынешних лидеров конференций трипл-дабл Николы Йокича помог Денверу с Запада одержать победу над Бостоном с Востока.

Денвер – Бостон 123:111 (37:28, 25:26, 36:31, 25:26)

Денвер: Йокич (30 + 12 подборов + 12 передач), Браун (21), Портер (19), Гордон (18 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Хайлэнд (17), Чанчар (8), Ннаджи (2), Браун (2), Уайт (0), Рид (0), Смит (0).

Бостон: Браун (30 + 8 подборов), Тейтум (25 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уайт (13), Хорфорд (8), Смарт (4 + 7 передач) – старт; Г. Уильямс (9), Р. Уильямс (8), Хаузер (5), Корнет (4), Брогдон (4), Притчард (1), Джексон (0), Вонле (0).

Милуоки – Вашингтон 95:118 (17:34, 33:34, 20:20, 25:30)

Милуоки: Портис (19 + 10 подборов), Картер (14), Аллен (13 + 8 передач), Коннотон (10), Б. Лопес (8 + 10 подборов) – старт; Боучэмп (11), Грин (10), Нвора (4), Ибака (4), Мамукелашвили (2), Инглс (0 + 6 передач), Т. Адетокумбо (0).

Вашингтон: Порзингис (22), Гэффорд (17), Кисперт (12), Кузма (10 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Моррис (7) – старт; Хатимура (26), Авдия (11 + 12 подборов), Райт (7), Кэри (2), Гудвин (2), Гилл (2), Бартон (0).

Мемфис – Сакраменто 118:108 (27:26, 32:32, 32:29, 27:21)

Мемфис: Морэнт (35 + 8 подборов), Брукс (15), Джарен Джексон (14 + 7 подборов), Кончар (12), Адамс (11 + 23 подбора) – старт; Джонс (18 + 8 передач), Родди (5), Чендлер (4), Тиллман (4), Уильямс (0), Ларэвиа (0), Лофтон (0).

Сакраменто: Фокс (19 + 6 передач + 5 потерь), Сабонис (18 + 14 подборов), Барнс (16), Хертер (14), Мюррэй (10) – старт; Монк (18), Лайлс (7), Митчелл (2), Холмс (2), Мету (2), Лень (0), Окпала (0), Деллаведова (0), Дэвис (0).