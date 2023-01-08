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Баскетбол

НБА: Бостон одержал победу над Сан-Антонио, Даллас одолел Новый Орлеан

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за субботу, 7 января.
Сегодня, 07:35
Даллас победил Новый Орлеан / Getty Images
Даллас победил Новый Орлеан / Getty Images

В субботу, 7 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.

Сан-Антонио – Бостон 116:121 (30:33, 27:35, 32:25, 27:28)

Сан-Антонио: Джонс (18), Коллинз (18 + 12 подборов), Лэнгфорд (14 + 7 подборов), Сохан (11), Бэйтс-Диоп (4) – старт; Ричардсон (18), Макдермотт (13), Брэнэм (10), Джонсон (10), Роби (0), Бэсси (0).

Бостон: Тейтум (34), Браун (29 + 6 потерь), Уайт (8 + 11 передач), Смарт (5), Хорфорд (4 + 11 подборов) – старт; Брогдон (23 + 7 передач), Р. Уильямс (10 + 11 подборов + 4 блок-шота), Хаузер (6), Г. Уильямс (2).

Чикаго – Юта 126:118 (28:24, 25:25, 31:40, 42:29)

Чикаго: Лавин (36 + 7 подборов + 5 потерь), Дерозан (35 + 7 передач), Вучевич (15 + 16 подборов), Досунму (7), Уильямс (7) – старт; Драммонд (11), Драгич (5), Джонс (5), Уайт (5).

Юта: Маркканен (28), Кларксон (18 + 8 передач), Вандербилт (15 + 14 подборов), Конли (9 + 7 передач), Олиник (6) – старт; Агбаджи (19), Хортон-Такер (12), Гэй (5), Кесслер (4 + 7 подборов), Бизли (2).

Даллас – Новый Орлеан 127:117 (34:15, 29:31, 34:35, 30:36)

Даллас: Дончич (34 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Вуд (28), Хардуэй (18), Динуидди (12), Пауэлл (2) – старт; Харди (15), Макги (6), Бертанс (5), Райт (4), Пинсон (2), Буллок (1), Ниликина (0), Лоусон (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (25 + 10 подборов), Маршалл (24), Джонс (16 + 5 перехватов), Альварадо (14 + 7 передач), Мерфи (7) – старт; Льюис (12), Эрнангомес (6 + 10 подборов), Темпл (5), Грэм (4), Хэйс (4), Дэниэлс (0).

Голден Стэйт – Орландо 101:115 (29:28, 30:34, 23:30, 19:23)

Голден Стэйт: Пул (21 + 6 передач), Дивинченцо (15 + 8 подборов), Уиггинс (12), Луни (7 + 12 подборов), Др. Грин (5 + 6 передач) – старт; Лэмб (26 + 8 подборов), Болдуин (9), Джером (4), Роллинз (2), Игудала (0), Муди (0).

Орландо: Банкеро (25), Ф. Вагнер (24), Фульц (16 + 7 передач + 6 перехватов), Картер (13 + 10 подборов), Харрис (3) – старт; Энтони (16 + 7 подборов), Саггс (9), Росс (5), М. Вагнер (4), Хьюстан (0).

Сакраменто – Лейкерс 134:136 (38:37, 35:36, 36:36, 25:27)

Сакраменто: Фокс (34 + 9 передач), Сабонис (25 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Барнс (18), Хертер (17), Мюррэй (16) – старт; Лайлс (11), Митчелл (9), Холмс (4), Окпала (0), Деллаведова (0), Дэвис (0).

Лейкерс: Джеймс (37 + 8 подборов + 7 передач), Брайант (29 + 14 подборов), Шредер (26), Беверли (6), Тоскано-Андерсон (4) – старт; Уэстбрук (23 + 15 передач + 5 потерь), Гэбриэл (6), Нанн (2), Кристи (2), Браун (0).

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