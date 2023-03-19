НБА: Сакраменто Леня взял верх над Вашингтоном, Мемфис обыграл Голден Стэйт

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В субботу, 18 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 18 марта

Нью-Йорк – Денвер 116:110 (36:28, 26:39, 29:24, 25:19)

Нью-Йорк: Брансон (24), Барретт (21), Рэндл (20 + 7 подборов), Граймс (9), Робинсон (8 + 9 подборов) – старт; Харт (13 + 8 подборов), Куикли (10), Хартенштайн (6 + 9 подборов), Топпин (5).

Денвер: Дж. Мюррэй (25 + 6 передач), Йокич (24 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Гордон (14 + 7 передач), Портер (11), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Грин (12), Б. Браун (11 + 6 передач), К. Браун (5), Брайант (4).

Клипперс – Орландо 108:113 (30:31, 25:26, 27:17, 26:39)

Клипперс: Джордж (30 + 6 потерь), Зубац (16 + 16 подборов), Уэстбрук (14 + 9 передач + 6 потерь), М-с Моррис (13), Гордон (7) – старт; Ковингтон (11), Пламли (8 + 10 подборов), Мэнн (6), Батюм (3).

Орландо: Фульц (28), Картер (27 + 12 подборов), Ф. Вагнер (20), Банкеро (12 + 6 передач), Г. Харрис (6) – старт; Энтони (18 + 8 подборов), К. Харрис (2), Бол (0), Битадзе (0), Хьюстан (0).

Индиана – Филадельфия 121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)

Индиана: Несмит (25), Нембард (22), Тернер (20), Нвора (13 + 9 подборов), Хилд (13) – старт; Смит (13), Бриссетт (9), Макконнелл (6 + 9 передач + 5 потерь), Хилл (0).

Филадельфия: Макси (31 + 7 передач), Эмбиид (31 + 7 подборов + 7 передач), Харрис (24), Мелтон (14 + 6 перехватов), Хауз (3) – старт; Ньянг (10), Рид (10), Милтон (9), Макдэниэлс (7), Дедмон (2), Спрингер (0), Коркмаз (0).

Торонто – Миннесота 122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)

Торонто: Ванвлит (28 + 7 передач), Сиакам (27 + 10 подборов + 6 передач), Ануноби (15), Пелтль (14 + 11 подборов), Барнс (10) – старт; Трент (19 + 5 перехватов), Буше (5), Флинн (2), Ачиува (2), Уискэмп (0), Колоко (0), Бартон (0).

Миннесота: Макдэниэлс (18), Гобер (14 + 12 подборов), Конли (12), Андерсон (12 + 7 подборов), Принс (4) – старт; Рид (22), Маклафлин (9 + 8 передач), Майнотт (6), Александер-Уокер (4), Найт (4), Мур (2), Гарза (0), Райан (0).

Вашингтон – Сакраменто 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

Вашингтон: Кузма (33 + 7 подборов), Бил (20), Кисперт (13), Моррис (7), Гэффорд (7) – старт; Гудвин (8), Гибсон (6), Гилл (6), Хафф (5), Райт (4), Дэвис (4), Авдия (3 + 11 подборов + 6 передач), Нанн (2), Cooks (0).

Сакраменто: Сабонис (30 + 9 подборов + 10 передач), Мюррэй (19), Фокс (12 + 7 передач), Барнс (11), Эдвардс (9) – старт; Дэвис (21 + 7 подборов), Монк (17 + 6 передач), Митчелл (6), Деллаведова (3), Дозьер (2), Мету (2), Лень (0), Эллис (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 4 минуты 13 секунд, не набрал ни одного очка и совершил один подбор.

Чикаго – Майами 113:99 (33:19, 37:26, 20:32, 23:22)

Чикаго: Дерозан (24 + 10 передач), Лавин (18 + 7 передач), Беверли (17), Вучевич (13 + 10 подборов), Карузо (5) – старт; Уайт (18 + 6 передач), Уильямс (10), Досунму (6), Драммонд (2), Д. Джонс (0).

Майами: Батлер (24 + 7 подборов), Адебайо (23 + 7 подборов), Хирро (15 + 7 подборов + 6 потерь), Лав (6), Винсент (3) – старт; Струс (20), Калеб Мартин (4), Оладипо (2), Хайсмит (2), Д. Робинсон (0), Юртсевен (0).

Мемфис – Голден Стэйт 133:119 (33:23, 38:36, 33:41, 29:19)

Мемфис: Джарен Джексон (31 + 7 подборов + 4 блок-шота), Бэйн (26), Брукс (18), Тиллман (14 + 10 подборов), Джонс (13 + 14 передач) – старт; Кеннард (14), Родди (11), Альдама (4), Лофтон (2), Ларэвиа (0), Кончар (0), Чендлер (0).

Голден Стэйт: Карри (16 + 8 подборов), Томпсон (14), Др. Грин (11 + 7 подборов), Луни (10), Дивинченцо (3 + 7 передач) – старт; Куминга (24 + 8 подборов), Пул (21), Муди (9), Лэмб (9), Дж. Грин (2), Болдуин (0).

Юта – Бостон 118:117 (24:34, 33:30, 31:27, 30:26)

Юта: Маркканен (28 + 10 подборов), Хортон-Такер (19 + 7 подборов), Агбаджи (16), Олиник (13 + 13 подборов + 6 передач), Кесслер (12 + 14 подборов) – старт; Гэй (9), Фонтеккьо (8), Данн (7 + 6 передач), Джузэнг (3), Джонс (3), Тоскано-Андерсон (0).

Бостон: Браун (25 + 6 передач), Г. Уильямс (23), Тейтум (15 + 6 передач), Уайт (10), Гриффин (6) – старт; Брогдон (16), Корнет (8 + 7 подборов), Мускала (8), Хаузер (6).