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Баскетбол

Хьюстон заполучил нового тренера

Име Удоки стал главным в стане Рокетс.
Сегодня, 09:50
Име Удока / Getty Images
Име Удока / Getty Images

Баскетбольный клуб Хьюстон достиг договоренности о подписании Име Удоки на должность главного тренера. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, на пост главного тренера Рокетс претендовали бывший тренер Лейкерс Фрэнк Вогель и бывший тренер Шарлотт Джеймс Боррего, но руководство сделало выбор в пользу Удоки.

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В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел Бостон до финала, где проиграл Голден Стэйт (2-4). В преддверии сезона-22/23 специалист был отстранен от должности из-за того, что у него был служебный роман.

Отметим, что Удоки мог тренировать Торонто, однако выбрал вариант с Рокетс.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня НБА.


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