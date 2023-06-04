Стивен Эй Смит: Люди в НБА боятся, что через пять лет Моранта может не быть в живых

В то время как мир НБА ожидает завершения расследования по делу Джа Моранта, некоторые в кругах лиги беспокоятся о вещах гораздо более весомых, чем его отстранение.

Одиозный журналист ESPN Стивен Эй Смит сказал, что НБА серьезно обеспокоена не только баскетбольной карьерой звезды Мемфиса, но и его жизнью.

"Что касается поведения Джа Моранта вне паркета, некоторых вещей, которыми он занимается, компании, которая его окружает, с заведениями, которые он посещает, и тому подобными вещами. Очевидно, он чувствует себя обязанным, почти все время, иметь при себе пистолет".

"Многие игроки, которых я знаю, пришли с улицы. И я могу сказать вам, что люди в сообществе НБА обеспокоены не только тем, что Джа Морант играет в баскетбол. Их беспокоит, будет ли он жив через пять лет", - цитирует Смита New York Post.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил перед первой игрой Финала между Денвером и Майами, что лига подождет до окончания серии, чтобы раскрыть результаты расследования.