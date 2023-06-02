НБА готова вынести вердикт по делу Моранта

Баскетбольному миру нужно немного подождать, чтобы узнать, как лига накажет гангстера из Теннесси.

Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности звезды Мемфиса Джа Моранта, сообщает BasketNews.

По словам Сильвера, вердикт будет вынесен после того, как закончится финальная серия между Денвером и Майами.

"Мы получили изрядное количество дополнительной информации. Мы могли бы довести это до апогея прямо сейчас, но мы приняли решение, что было бы несправедливо по отношению к игрокам и командам в середине финальной серии объявлять результаты этого расследования".

"Мемфис отстранил его, так что, ничего не изменится. Потому вскоре после завершения Финала мы объявим результаты этого расследования", - заявил Сильвер в четверг, 1 мая.

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Он также признался, что не знает, что может изменить поведение Моранта, который стал рецидивистом после первой дисквалификации в восемь матчей за этот же проступок.

"Возможно, дисквалификация на восемь матчей была слишком легкой. Не думаю, что мы знаем, что потребуется, чтобы изменить его поведение. Дело не только в дисциплине. Дело в том, как ассоциация игроков, его команда и окружающие его люди будут создавать для него лучшие условия в будущем".

Напомним, что недавно полиция навестила дом Джа Моранта после того, как он в социальных сетях опубликовал загадочные фотографии своей семьи с подписями.