Более 300 млн: Бостон подпишет со своей звездой рекордный контракт в истории НБА
Джейлен Браун договорился о шикарном контракте.
Бостон Селтикс и их главная звезда Джейлен Браун наконец договорились о новом контракте, пишет Шэмс Чарания.
Браун подпишет с командой пятилетнее соглашение на 304 млн долларов, что станет абсолютным рекордом НБА. Ранее это достижение принадлежало Николе Йокичу и его 270 млн долларов.
Контракт полностью гарантирован, также присутствует опция обмена, а вот опция игрока наоборот не предуусмотрена.
В прошлом сезоне 26-летний игрок в среднем набирал 26,6 очка, 6,9 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата за игру при 49,5% попаданий из игры.
Ранее, напомним, стало известно, что сын ЛеБрона перенес остановку сердца.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!