Более 300 млн: Бостон подпишет со своей звездой рекордный контракт в истории НБА

Бостон Селтикс и их главная звезда Джейлен Браун наконец договорились о новом контракте, пишет Шэмс Чарания.

Браун подпишет с командой пятилетнее соглашение на 304 млн долларов, что станет абсолютным рекордом НБА. Ранее это достижение принадлежало Николе Йокичу и его 270 млн долларов.

Контракт полностью гарантирован, также присутствует опция обмена, а вот опция игрока наоборот не предуусмотрена.

В прошлом сезоне 26-летний игрок в среднем набирал 26,6 очка, 6,9 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата за игру при 49,5% попаданий из игры.

Ранее, напомним, стало известно, что сын ЛеБрона перенес остановку сердца.

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