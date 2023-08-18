Харден не против провести один сезон в Китае

"Борода" готов на все, лишь бы не возвращаться в Филадельфию.

Скандал между Филадельфией и Джеймсом Харденом выходит на новый уровень.

Недавно звездный разыгрывающий во время маркетингового тура по Китаю выразил свою любовь местным фанатам и заявил, что хотел бы провести там один сезон.

"Каждый раз, когда я приезжаю сюда, любовь просто… это безумие, понимаете, что я имею в виду? Так что я чувствую, что они заслуживают того, чтобы увидеть, как я играю здесь. Здесь всегда сумасшедшая любовь", - цитирует "Бороду" BasketNews.

Однако такое желание не так просто исполнить, как может показаться.

Согласно последнему коллективному договору, если игрок намеренно не играет более 30 дней в начале сезона, это может рассматриваться как нарушение контракта.

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Это запрещает игроку выходить на рынок свободных агентов и подписывать контракт с другой профессиональной командой, пока его последняя команда не одобрит это.

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