Экс-тренер Милуоки - среди трех кандидатов на работу в Бруклине

Наставник-чемпион может возглавить команду, в которой придется со многим разбираться.

Бывший тренер Милуоки Майк Буденхольцер претендует на то чтобы возглавить Бруклин Нетс.

Как сообщает The Athletic, 54-летний специалист, который вместе с Бакс стал чемпионом НБА в 2021 году, находится в шорт-листе, состоящем из трех кандидатов.

Помимо Буденхольцера на пост главного тренера рассматриваются ассистент главного тренера Сакраменто Жорди Фернандес и ассистент главного тренера Финикса Кевин Янг.

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Владелец Нетс Джо Цай проводит личные встречи со всеми тремя кандидатами. Окончательное решение относительно нового тренера ожидается в ближайшее время.

Напомним, что в феврале Бруклин Нетс отправил в отставку Жака Вона с поста главного тренера.

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