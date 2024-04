Оклахома, Миннесота и Денвер стали соавторами исторического достижения

До завершения регулярного сезона НБА остался всего один игровой день, в котором примут участие все 30 команд лиги.

Особенно интересной видится борьба за первое место Западной конференции: Оклахома, Миннесота и Денвер подходят к последнему туру регулярного сезона с одинаковым балансом побед (56-25).

Как сообщает НБА, это первый случай в истории лиги, когда три команды после 81 игры регулярки имеют идентичные показатели побед/поражений и шансы стать лучшей в своей конференции.

Denver, Minnesota and Oklahoma City will each enter the final day of the @NBA regular season with the same record of 56-25.



This marks the first time in league history in which three teams, through 81 games, all have the same record and chance to capture the #1 seed in their…