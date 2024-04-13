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Баскетбол

Оклахома, Миннесота и Денвер стали соавторами исторического достижения

Команды Западной конференции снова дарят своим фанатам повод для гордости.
Сегодня, 10:46
Шай Гилджес-Александер и Энтони Эдвардс / Getty Images
Шай Гилджес-Александер и Энтони Эдвардс / Getty Images

До завершения регулярного сезона НБА остался всего один игровой день, в котором примут участие все 30 команд лиги.

Особенно интересной видится борьба за первое место Западной конференции: Оклахома, Миннесота и Денвер подходят к последнему туру регулярного сезона с одинаковым балансом побед (56-25).

Как сообщает НБА, это первый случай в истории лиги, когда три команды после 81 игры регулярки имеют идентичные показатели побед/поражений и шансы стать лучшей в своей конференции.

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Напомним, что перед стартом своей игры Филадельфия провела презентацию статуи Аллена Айверсона в своем тренировочном комплексе.

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