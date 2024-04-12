Полиция арестовала экс-игрока НБА, обвиняемого в изнасиловании

Пока что баскетболиста выпустили под залог.

Бывший защитник множества команд НБА Бен МакЛемор был арестован в аэропорту Портленда маршалами США, сообщает ESPN.

Ему были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях - баскетболист обвиняется в изнасиловании женщины в 2021 году, когда он выступал за Портленд Трэйл Блэйзерс.

Спустя день после ареста 31-летнего американца выпустили под залог в размере 500 тысяч долларов.

Затем МакЛемор заявил о своей невиновности: "Правда выйдет наружу. Я уверен, что мы победим, и мое имя будет очищено".

Судебное заседание по данному делу состоится 1 июля в Орегоне.

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Бен МакЛемор был выбран под общим седьмым пиком на драфте 2013 года командой Сакраменто Кингз. За девять сезонов в НБА он выступал за Сакраменто, Мемфис, Хьюстон, Лейкерс и Портленд.

В 2014 году Бен принимал участие в слэм-данк контесте в составе команды Запада. В НБА баскетболист не выступает с 2022 года. После Портленда МакЛемор выступал в Китае и Греции, а с 2023 года он представляет испанский Бреоган.

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