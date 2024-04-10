Звездный защитник Миннесоты побил рекорд карьеры по набранным очкам

Теперь Энтони Эдвардс готовится к важному противостоянию с Денвером.

Миннесота не без проблем, но все же обыграла Вашингтон со счетом 130:121 в матче регулярного сезона НБА.

"Волки" завоевали победу, совершив при этом камбек, уступая 21 очко, благодаря блестящей игре в исполнении Энтони Эдвардса, который собрал линию из 51 очка, 6 подборов и 7 передач за 37 минут на паркете.

Как сообщает ESPN, Эдвардс сумел побить собственный рекорд результативности - ранее он никогда не набирал такое количество очков за один матч.

A CAREER NIGHT FOR ANTHONY EDWARDS 🔥



🐜 51 PTS (career-high)

🐜17-29 FGM

🐜 6 3PM pic.twitter.com/OrKZl8sq6h — NBA (@NBA) April 10, 2024

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За счет этой победы Миннесота догнала Денвер в таблице Западной конференции: оба коллектива лидируют, имея баланс побед 55-24.

Стоит отметить, что в следующем матче Тимбервулвз отправятся в гости к Наггетс, где определится единоличный лидер Запада. Эта игра станет одной из трех, которые остались у команд в рамках регулярного сезона.

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