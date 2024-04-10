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Баскетбол

Звездный защитник Миннесоты побил рекорд карьеры по набранным очкам

Теперь Энтони Эдвардс готовится к важному противостоянию с Денвером.
Сегодня, 16:57
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Миннесота не без проблем, но все же обыграла Вашингтон со счетом 130:121 в матче регулярного сезона НБА.

"Волки" завоевали победу, совершив при этом камбек, уступая 21 очко, благодаря блестящей игре в исполнении Энтони Эдвардса, который собрал линию из 51 очка, 6 подборов и 7 передач за 37 минут на паркете.

Как сообщает ESPN, Эдвардс сумел побить собственный рекорд результативности - ранее он никогда не набирал такое количество очков за один матч.

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За счет этой победы Миннесота догнала Денвер в таблице Западной конференции: оба коллектива лидируют, имея баланс побед 55-24.

Стоит отметить, что в следующем матче Тимбервулвз отправятся в гости к Наггетс, где определится единоличный лидер Запада. Эта игра станет одной из трех, которые остались у команд в рамках регулярного сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс

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