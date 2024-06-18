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Баскетбол

Барселона поздравила обладателя звания MVP финала НБА с победой

Каталонцы не прошли мимо успеха Джейлена Брауна и его команды.
Сегодня, 14:45
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Сегодня, в ночь с 17 на 18 мая, определился победитель финальной серии плей-офф НБА, которым стал Бостон Селтикс.

Также стал известным обладатель звания MVP финала. Данную награду получил Джейлен Браун из стана "кельтов".

Свингмена в своем Twitter-аккаунте поздравила Барселона, прикрепив к посту фото Брауна в форме "сине-гранатовых".

"Поздравления Бостон Селтикс, новому чемпиону НБА, и особенно MVP финальной серии Джейлену Брауну", - написала пресс-служба каталонцев.

Напомним, в составе Селтикс чемпионство завоевал Святослав Михайлюк , став лишь вторым украинцем, которому это удалось.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бостон Селтикс Джейлен Браун

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