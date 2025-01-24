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НБА: Сан-Антонио в Париже разгромило Индиану, Сакраменто Лэня проиграло Денверу

Вашему вниманию результаты матчей НБА.
Сегодня, 08:26
Денвер - Сакраменто / Getty Images
Денвер - Сакраменто / Getty Images

В рамках регулярного сезона НБА вечером 23 января состоялся 1 поединок, а в ночь с 23 на 24 января еще 8 матчей.

Среди результатов стоит выделить разгромную победу Сан-Антонио над Индианой на Родине лидера «шпор» Виктора Вембаньямы.

Индиана - Сан-Антонио - 110:140

Индиана: Матурин (24), Сиакам (18+6 передач), Тернер (14), Халибертон (13+7 передач), Нембхард (8+8 передач) - старт; Топпин (13), Брайант (9), Макконнелл (4), Несмит (3), Шеппард (2), Уокер (2), Ферфи (0), Деннис (0).

Сан-Антонио Вембаньяма (30 + 11 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Васселл (25), Барнс (20 + 7 подборов), Касл (9 + 5 потерь), Пол (3 + 8 подборов + 7 передач) - старт; Сохан (13 + 9 подборов), Джонс (11 + 8 передач), К. Джонсон (9), Шемпени (7), Мамукелашвили (6), Бренем (3), Коллинз (2), Сиссоко (2), Уэсли (0).

Орландо - Портленд - 79:101

Орландо: Ф. Вагнер (20), Блэк (12), Банкеро (8 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (7), Картер (3) - старт; да Силва (16), Ховард (10), Джозеф (2), Квин (1), Айзек (0 + 7 подборов), Хьюстан (0).

Портленд Саймонс (21), Камара (16), Авдия (13), Грант (12), Р. Уильямс (8 + 12 подборов + 4 блок-шота) - старт; Бентон (10), Шарп (7), Мюррей (6), Хендерсон (4), Уокер (2 + 6 перехватов), Рит (2), Макгауэнс (0), Минайя (0), Рупер (0).

Атланта - Торонто - 119:122

Атланта Дэниелс (22 + 8 подборов), Оконгву (19 + 12 подборов), Янг (18 + 13 передач), Крейчи (13), Джонсон (3) - старт; Богданович (23), Барлоу (11), Хантер (8), Родди (2), Мэтьюз (0).

Торонто: Барнс (25), Пелтль (17 + 9 подборов), Дик (15), Барретт (15 + 5 потерь), Митчелл (2 + 7 передач) - старт; Б. Браун (18), Буше (17), Олиник (11), Шед (2), Уолтер (0).

Милвоки - Майами - 125:96

Милвоки: Лиллард (29 + 9 подборов + 11 передач), Я. Адетокумбо (25 + 12 подборов), Б. Лопес (11), Джексон (3), Принс (3) - старт; Трент (21), Портис (16 + 8 подборов), Роллинз (7), Смит (6), Коннотон (2), Умуде (2), Ливингстон (0), Боучемп (0), Джонсон (0).

Майами: Вейр (22 + 10 подборов), Хирро (21 + 9 передач), Д. Робинсон (12), Адебайо (11 + 14 подборов), Ларссон (4) - старт; Йович (8), Хакес (8), Розир (4), Хайсмит (3), Джонсон (2), Кристофер (1).

Оклахома - Даллас - 115:121

Оклахома Джейлен Уильямс (33 + 7 передач), Гилджес-Александер (31 + 7 передач), Джейлин Уильямс (12), Уоллес (7 + 7 подборов), Дорт (6) - старт; Виггинс (9), Карузо (8), К. Уильямс (6), Карлсон (3), Джонс (0).

Даллас Динвидди (28), Ирвинг (24), Вашингтон (22 + 19 подборов + 5 потерь), Геффорд (12), Эдвардс (7) - старт; Проспер (14), Граймс (9), Клебер (3), Уильямс (2), М-ф Моррис (0).

Денвер - Сакраменто - 132:123

Денвер: Йокич (35 + 22 подбора + 17 передач), К. Браун (21), Портер (20 + 8 подборов), Дж. Мюррей (18), Вестбрук (18) - старт; Стротер (9), Уотсон (6 + 4 блок-шота), Гордон (3), Джордан (2).

Сакраменто: Дерозан (24), Сабонис (23 + 19 подборов + 8 передач), Фокс (17 + 6 передач), Монк (15 + 7 передач), Мюррей (11 + 9 подборов) - старт; Макдермотт (15), Лайлс (12 + 9 подборов), Эллис (6), Картер (0), Хертер (0).

Голден Стэйт - Чикаго - 131:106

Голден Стэйт: Карри (21 + 7 передач), Уиггинс (17 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (4), Гилд (3), Пейтон II (3) - старт; Пост (20), Сантос (19 + 7 подборов), Муди (16 + 4 блок-шота), Шредер (11 + 7 передач), Подземски (10), Луни (4 + 11 подборов), Уотерс (3), Спенсер (0).

Чикаго Лавин (24), Гидди (16 + 11 подборов), Болл (9), Вучевич (9), Уильямс (7) - старт; Досунму (13), Картер (9), Смит (9), Филипс (3), Бузелис (3), Терри (2), Хортон-Такер (2).

Лейкерс - Бостон - 117:96

Лейкерс: Дэвис (24 + 8 подборов), Ривз (23 + 6 передач), Джеймс (20 + 14 подборов + 6 передач), Хатимура (10 + 7 подборов), Кристи (6) - старт; Кнехт (13), Винсент (12), Хейс (5 + 8 подборов), Колоко (2), Милтон (2), Джеймс-младший (0), Финни-Смит (0), Реддиш (0).

Бостон Порзингис (22 + 7 подборов), Браун (17 + 8 подборов), Тейтум (16), Уайт (3), Холидей (3) - старт; Спрингер (10), Притчард (7), Кета (6), Хаузер (6), Корнет (4), Хорфорд (2), Шайерман (0), Уолш (0).

Клипперс - Вашингтон - 110:93

Клипперс: Пауэлл (22), Д. Джонс (19 + 8 подборов), Харден (17 + 12 подборов + 13 передач + 6 потерь), Ленард (15 + 7 подборов), Зубац (11 + 9 подборов) - старт; Бамба (13 + 5 блок-шотов), Коффи (10), Батюм (3), Джонс (0), Портер (0), Браун (0), Кристи (0), Мэнн (0).

Вашингтон Пул (24 + 9 передач), Кулибали (15), Сарр (14 + 10 подборов), Керрингтон (12), Кузма (7 + 7 подборов) - старт; Валанчюнас (12 + 10 подборов), Джордж (5), Дэвис (2), Шемпени (1), Кисперт (1), Вукчевич (0), Гилл (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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