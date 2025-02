Милуоки обменял игрока чемпионского состава сезона-2020/21

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE

x

