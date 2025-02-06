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Баскетбол

Лень сменил клуб в многостороннем обмене

Украинский центровой отправится в свою бывшую команду.
Сегодня, 22:23
Алекс Лень / Getty Images
Алекс Лень / Getty Images

Украинец Алекс Лень стал частью трехстороннего обмена между Сакраменто, Вашингтоном и Мемфисом.

Как сообщает Бобби Маркс, Лэнь станет игроком Вашингтона, за который он уже выступал ранее.

Сакраменто вместе с Лэнем отдал Колби Джонса и пик второго раунда в Вашингтон, при этом сами получили игрока Мемфиса - Джейка ЛаРавию.

Скорее всего, в рамках этого обмена Маркус Смарт также пополнит ряды Вашингтона.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с обменами в дедлайн НБА

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Лень

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