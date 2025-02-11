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Баскетбол

Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры

Украинский центровой может остаться на Западном побережье США.
Сегодня, 10:29
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Алексей Лень не подпишет контракт с Индианой. Интерес к украинцу проявили Лейкерс, утверждает инсайдер Эван Сайдери в X.

Лос-Анджелес продолжил поиски центрового после сорванного обмена Марка Уильямса. Звезда Шарлотта провалил медосмотр. Теперь среди вариантов "озерников" появился Лень, которого в дедлайн обменов Сакраменто отправил в Вашингтон.

Уизардс не заинтересованы в сотрудничестве с украинским баскетболистом. Лень в случае перехода к Лейкерс будет иметь немало игровой практики. Ранее ряды калифорнийцев покинул центровой Энтони Дэвис.

К слову, словенец Дончич провел дебютный матч в составе Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лень

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