Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры
Украинский центровой может остаться на Западном побережье США.
Алексей Лень не подпишет контракт с Индианой. Интерес к украинцу проявили Лейкерс, утверждает инсайдер Эван Сайдери в X.
Лос-Анджелес продолжил поиски центрового после сорванного обмена Марка Уильямса. Звезда Шарлотта провалил медосмотр. Теперь среди вариантов "озерников" появился Лень, которого в дедлайн обменов Сакраменто отправил в Вашингтон.
Уизардс не заинтересованы в сотрудничестве с украинским баскетболистом. Лень в случае перехода к Лейкерс будет иметь немало игровой практики. Ранее ряды калифорнийцев покинул центровой Энтони Дэвис.
К слову, словенец Дончич провел дебютный матч в составе Лейкерс.
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