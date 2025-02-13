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Лень в дебюте не спас Лейкерс от поражения Юте Михайлюка

Украинский центровой провел первый поединок в составе "озерников".
Сегодня, 08:06
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

31-летний Алексей Лень начал матч против Юты на скамейке запасных. В свою очередь его соотечественник Святослав Михайлюк не появился на паркете в рядах "джазменов".

Центровой Лейкерс провел на площадке около 22-х минут. За отведенное время он набрал 4 очка, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался отрицательным (-9).

Лень также поставил 1 блок-шот и трижды сфолил. Он пять раз бросил из игры. Точными оказались две двухочковые попытки украинца.

В конце концов, Лейкерс потерпели безапелляционное поражение (119:131). Самым результативным в составе калифорнийцев стал форвард Руи Хачимура. Японец набрал 19 пунктов.

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