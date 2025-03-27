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Баскетбол

Лидер Запорожья обновил ассистентский рекорд Суперлиги

Защитник середняка чемпионата Украины переписал историю элиты отечественного баскетбола.
Сегодня, 15:48       Автор: Антон Федорцив
Андрей Хохоник / ФБУ
Андрей Хохоник / ФБУ

27-летний плеймейкер Запорожья Андрей Хохоник приложился к победе над ивано-франковской Говерлой (92:82). В то же время, он обновил рекорд Суперлиги по количеству передач, сообщает официальный сайт ФБУ.

Защитник оформил 19 ассистов. Он улучшил рекорд на два пункта. Ранее сорекодсменами отечественного первенства были легионеры – Рикки Минард (Будивельник), Джеррел Блессингейм (Одесса) и Михаил Горобченко (Днепр).

Хохоник в противостоянии с Говерлой записал в актив дабл-дабл. К рекордному количеству передач он добавил 10 очков и 5 подборов. Средние цифры украинца в сезоне – 12.5 очков, 4.7 подбора, 8.9 передач и 1.5 перехвата за почти 34 минуты в игре.

К слову, ранее Днепр завоевал Кубок Украины второй раз подряд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига БК Запорожье Андрей Хохоник

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