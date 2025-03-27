Днепр выиграл регулярный чемпионат Суперлиги без единого поражения

Днепр завершил регулярное первенство баскетбольной Суперлиги на первой позиции. Действующий чемпион одержал 28 побед в 28-ми матчах чемпионата.

В финальный игровой день Днепр одолел Киев-Баскет (77:62). Команда Владимира Коваля была лучшей в трех из четырех четвертей. Только в финальной 10-минутке днепровцы позволили "пчелам" немного сократить отставание.

Все победы Днепр одержал в основное время. В предыдущем сезоне отечественный гранд потерпел одно поражение в регулярке (27 поединков). В финале плей-офф днепровцы в прошлом году победили Ровно.

Кстати, ранее Хохоник обновил ассистентский рекорд Суперлиги.

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