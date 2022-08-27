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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023

В список вошло 12 исполнителей.
Сегодня, 11:02
ФБУ
ФБУ
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Сегодня, 27 августа, мужская национальная команда Украины проведет встречу второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.

В заключительном поединке августа коллектив Айнарса Багатскиса будет играть против сборной Исландии.

Накануне игры тренерский штаб во главе латвийским баскетболистом определился с заявкой.

В ростер вошло 12 баскетболистов. Иссуфа Санона, получившего травму в матче с Италией заменил Павел Крутоус. Помимо Санона, в список не попал Виталий Зотов.

Заявка национальной команды Украины на матч против Исландии в рамках второго раунда отбора на ЧМ-2023:

Денис Лукашов

Илья Сидоров

Святослав Михайлюк

Иван Ткаченко

Павел Крутоус.

Богдан Близнюк

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

Владимир Герун

Алексей Лень

Артем Пустовой

Дмитрий Скапинцев.

Поединок Исландия - Украина начнется в 23:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на телеканале XSport

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина баскетбол чм-2023
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