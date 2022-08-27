Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023
Сегодня, 27 августа, мужская национальная команда Украины проведет встречу второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.
В заключительном поединке августа коллектив Айнарса Багатскиса будет играть против сборной Исландии.
Накануне игры тренерский штаб во главе латвийским баскетболистом определился с заявкой.
В ростер вошло 12 баскетболистов. Иссуфа Санона, получившего травму в матче с Италией заменил Павел Крутоус. Помимо Санона, в список не попал Виталий Зотов.
Заявка национальной команды Украины на матч против Исландии в рамках второго раунда отбора на ЧМ-2023:
Денис Лукашов
Илья Сидоров
Святослав Михайлюк
Иван Ткаченко
Павел Крутоус.
Богдан Близнюк
Андрей Войналович
Вячеслав Бобров
Владимир Герун
Алексей Лень
Артем Пустовой
Дмитрий Скапинцев.
Поединок Исландия - Украина начнется в 23:00 по Киеву. Трансляция будет доступна на телеканале XSport