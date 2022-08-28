Немного не повезло: Сборная Украины уступила в овертайме Исландии
В субботу, 27 августа, сборная Украины по баскетболу провела матч квалификации чемпионата мира-2023 против Исландии.
"Желто-синие" в основное время сыграли со счетом 80:80, после чего судьба встречи решалась в овертайме. Украинский команде немного не повезло и она уступила с итоговым счетом 91:88.
После шести игр сборная Украины занимает 5 место, набрав 7 очков, а Исландия идет на 3 строчке с 10 баллами.
Напомним, в прошлом матче "желто-синие" проиграли Италии.
Чемпионат мира-2023
Квалификация
Группа L
Исландия – Украина – 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:28, 11:8).
Исландия: Глинасон, Гудмундссон, Фридриксон, Вильгиамссон, Паллсон, Стейнарсон, Торбьярнассон, Трастарсон, Акокс, Бьорнссон, Йонссон, Петурссон.
Украина: Лукашов, Сидоров, Зотов, Михайлюк, Ткаченко, Крутоус, Близнец, Войналович, Бобров, Герун, Лень, Пустовой.