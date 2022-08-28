Немного не повезло: Сборная Украины уступила в овертайме Исландии

"Желто-синие" потерпели поражение в рамках квалификации на ЧМ-2023.

В субботу, 27 августа, сборная Украины по баскетболу провела матч квалификации чемпионата мира-2023 против Исландии.

"Желто-синие" в основное время сыграли со счетом 80:80, после чего судьба встречи решалась в овертайме. Украинский команде немного не повезло и она уступила с итоговым счетом 91:88.

После шести игр сборная Украины занимает 5 место, набрав 7 очков, а Исландия идет на 3 строчке с 10 баллами.

Напомним, в прошлом матче "желто-синие" проиграли Италии.

Чемпионат мира-2023

Квалификация

Группа L

Исландия – Украина – 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:28, 11:8).

Исландия: Глинасон, Гудмундссон, Фридриксон, Вильгиамссон, Паллсон, Стейнарсон, Торбьярнассон, Трастарсон, Акокс, Бьорнссон, Йонссон, Петурссон.

Украина: Лукашов, Сидоров, Зотов, Михайлюк, Ткаченко, Крутоус, Близнец, Войналович, Бобров, Герун, Лень, Пустовой.