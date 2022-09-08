Сборная Украины по баскетболу уступила в последнем туре Евробаскета-2022 Хорватии

"Желто-синие" потерпели обидное поражение с разницей в пять очков.

В четверг, 8 сентября, в рамках групповой стадии Евробаскета-2022 сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Матч состоялся в Милане (Италия) на арене "Медиоланум Форум".

Первая половина матча была достаточно ровной по счету, но сборная Украины выглядела не лучшим образом. Особенно выпали из игры Алексей Лень и Иссуф Санон и только благодаря хорошей игре Геруна, Михайлюка и Близнеца наши ребята держались в игре.

Во вторую половину Украина выходила с отставанием в три балла, но здесь уже заиграли и Лень (в обороне), и Санон (в атаке). В середине последней четверти украинцы вели четыре балла, но после безумного промаха Артема Пустового наши баскетболисты "посыпались" и уже через две минуты проигрывали 7 очков.

В итоге, встреча завершилась победой хорватской команды с общим счетом 90:85.

Напомним, победой над сборной Италии со счетом 84:73 в 3-м туре украинская команда решила главную задачу основной стадии турнира, гарантировав себе участие в плей-офф.

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. Группа С. 5-й тур

Хорватия – Украина - 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Хорватия: Симон, Богданович, Зубач, Шарич, Смит, Мавра, Хезоня, Маткович, Рамляк, Пркачин, Перкович, Гнжидич.

Украина: Лукашов, Михайлюк, Близнец, Герун, Лень, Бобров, Пустовой, Санон, Зотов, Скапинцев, Сидоров, Ткаченко.