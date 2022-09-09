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Баскетбол

Яннис повредил голеностоп в последнем матче группового этапа Евробаскета

Где-то в Милуоки за голову схватились представители одной местной команды.
Сегодня, 16:02
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images
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В четверг, 8 сентября, завершился групповой этап чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. В последнем туре сборная Греции, ведомая Яннисом Адетокумбо, разгромила сборную Эстонии со счетом 90:69.

Сам Яннис за 19 минут на паркете набрал линию из 25 очков, 5 подборов и 4 передачи. Такое малое количество игрового времени обусловлено тем, что по ходу игры звезда Милуоки подвернул ногу, из-за чего был вынужден покинуть площадку.

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После матча стало известно, что баскетболист получил легкое растяжение связок голеностопа.

"Яннис Адетокумбо получил легкое растяжение правого голеностопа, Медицинский персонал постоянно следит за его состоянием", - цитирует заявление греческой сборной Eurohoops.

Напомним, что по итогам группового этапа Греция вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала Яннис и компания сыграют против сборной Чехии. Игра состоится в воскресенье, 11 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет чемпионат Европы по баскетболу Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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