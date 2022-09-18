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Баскетбол

"Бо Круз" помог Испании выиграть Евробаскет-2022

Хуанчо Эрнангомес стал самым результативным игроком встречи.
Вчера, 23:22
Хуанчо Эрнангомес / Getty Images
Хуанчо Эрнангомес / Getty Images
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В рамках финала Евробаскета-2022 сборная Испании встретилась с Францией.

"Фурия Роха" добыла победу и звание победителя турнира в напряженной борьбе.

Матч завершился со счетом 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Таким образом, испанцы в четвертый раз в своей истории стали чемпионами Европы.

Самым результативным баскетболистом финала стал Хуанчо Эрнангомес, набравший 27 очков

Испания - Франция 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Испания: Хуанчо Эрнангомес (27 очков + 5 подборов), Вилли Эрнангомес (14 очков + 7 подборов), Браун (14 очков + 11 ассистов)

Франция: Фурнье (23 очка + 3 подбора), Эртель (16 очков + 7 ассистов), Ябуселе (13 очков + 6 ассистов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол франция испания евробаскет-2022
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