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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу вернулась в ТОП-30 в рейтинге ФИБА

Украинская команда проявила себя на Евробаскете-2022.
Сегодня, 15:35
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг национальных сборных.

Украинская команда поднялась на три позиции, став 28-ой. Сборная сумела улучшить свою позицию, ведь дошла на чемпионате Европы до 1/8 финала. Среди европейских команд Украина занимает 15-е место.

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Сборная Польши, которая одолела украинский коллектив на чемпионате Европы, занимает 13-е место.

Сборная Испании, которая выиграла Евробаскет, осталась на второй позиции, уступая США. Тройку лучших замыкает Австралия.

На ISPORT доступен итоговый материал про чемпионат Европы по баскетболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол рейтинг Сборная Украины
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