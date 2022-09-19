Михайлюк - лучший по отборам, Бобров попал в ТОП-5 по трехочковым попаданиям на Евробаскете

По завершению чемпионата Европы по баскетболу 2022 года сборная Украины заняла одиннадцатое место, уступив в 1/8 финала сборной Польши. После того, как все матчи турнира были сыграны, стали известны лучшие игроки в разных категориях.

Так, согласно официальному сайту ФБУ, украинский защитник Святослав Михайлюк стал лучшим перехватчиком турнира - в среднем Свят делал 2.2 перехвата за игру. Он делит первое место с Кендриком Перри из Черногории. Но, так как Михайлюк суммарно провел на площадке меньше времени, именно украинец считается лидером.

Читай также: Адам Сэндлер поздравил "Бо Круза" и Испанию с победой на Евробаскете

Бигмен сборной Украины Вячеслав Бобров стал одним из лучших снайперов Евробаскета. Имея точность попаданий бросков из-за дуги, равной 53.8%, он занял четвертое место среди всех игроков турнира.

Вячеслав Бобров

Центровой Алексей Лень может похвастаться седьмым результатом по блок-шотам - в среднем 1.2 блока за игру.

Переходя к командным показателям, нельзя не отметить тот факт, что Украина стала пятой командой турнира по подборам (37,5 в среднем за игру). А по ранее упомянутыми блоками украинская сборная вообще имеет четвертый лучший показатель (3,7 в среднем за игру).