Определилось итоговое место Украины на Евробаскете-2022

В воскресенье, 18 сентября, чемпионат Европы по баскетболу 2022 года завершился победой Испании в финальном поединке против Франции со счетом 88:76. В матче за третье место Германия одолела Польшу 82:69.

На официальном сайте ФИБА были опубликованы результаты турнира, где команды были расположены согласно их выступлениям. Так, сборная Украины во главе с Айнарсом Багатскисом заняла одиннадцатое место.

На групповом этапе украинцы добыли три победы (Великобритания, Эстония, Италия), потерпев два поражения (Греция, Хорватия). Этого хватило для того, чтобы выйти в плей-офф со второго места. Однако уже на стадии 1/8 финала наша команда покинула турнир, уступив будущим полуфиналистам, сборной Польши, 86:94.

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Стоит отметить, что по сравнению с прошлым розыгрышем Евробаскета, Украина спрогрессировала: пять лет назад национальная сборная также в 1/8 финала уступила будущим чемпионам Европы, словенцам, в результате чего заняла 15-е место.