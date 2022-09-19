Адам Сэндлер поздравил "Бо Круза" и Испанию с победой на Евробаскете

Голливудский актер не мог пройти мимо успеха своего коллеги по фильму "Прорваться в НБА".

В воскресенье, 18 сентября, завершился чемпионат Европы по баскетболу 2022 года. В финальном поединке за золото сборная Испании оказалась сильнее своих французских оппонентов 88:76.

Золотую медаль за победу получил форвард Торонто Хуанчо Эрнангомес, который удостоился похвалы от известного голливудского актера Адама Сэндлера, вместе которым он снялся в фильме от Netflix "Прорваться в НБА".

"Бо Круз! Сделал это. Люблю тебя, Хуанчо. И Уилли! Поздравляю всю испанскую команду!", - написал у себя в Twitter Сэндлер.

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC — Adam Sandler (@AdamSandler) September 19, 2022

Стоит отметить, что за свою игру в финале Хуанчо Эрнангомес был признан MVP Финала, в то время, как его брат Уилли был назван MVP всего турнира.