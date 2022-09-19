iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Уилли Эрнангомес - MVP Евробаскета-2022

Испанец выиграл индивидуальный приз.
Сегодня, 07:22
Уилли Эрнангомес / Getty Images
Уилли Эрнангомес / Getty Images
0 0 0

В финале чемпионате Европы по баскетболу победу одержала сборная Испании, обыграв национальную команду Франции (88:76).

По итогам решающего поединка был выдан приз лучшему игроку всего турнира.

Индивидуальную награду получил центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес.

На Евробаскете-2022 испанец набирал 17,2 очка и совершал 6,9 подбора в среднем за матч.

Напомним, что сборная Германии стала бронзовым призером Евробаскета-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет чемпионат Европы Уилли Эрнангомес
0 0 0

Статьи по теме

Испания - Франция 88:76 Обзор финала Евробаскета-2022 Испания - Франция 88:76 Обзор финала Евробаскета-2022
Евробаскет-2022: Испания переиграла Францию в финале турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место Евробаскет-2022: Испания переиграла Францию в финале турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
"Бо Круз" помог Испании выиграть Евробаскет-2022 "Бо Круз" помог Испании выиграть Евробаскет-2022
Стало известно, почему Альварес не хочет проводить бой с Бенавидесом Стало известно, почему Альварес не хочет проводить бой с Бенавидесом
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс11:11
Стало известно, почему Альварес не хочет проводить бой с Бенавидесом
Украина10:45
Трубин: Матчи за сборную Украины не могут быть неважными
Европа10:20
В Брайтоне прокомментировали назначение Де Дзерби
Европа09:54
Бразильские танцы: карикатурист ярко поздравил Реал с победой в дерби
Лига наций09:24
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Украина09:14
Соболь выступил с заявлением касательно не приезда в состав сборной Украины
Украина08:52
"Каждая игра - это вызов": Мудрик - о матчах сборной Украины
Сборные08:32
Испания - Франция 88:76 Обзор финала Евробаскета-2022
Европа08:08
Лион - ПСЖ 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Франции
Игровые07:44
Украинки выиграли чемпионат мира U-19 по пляжному волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK