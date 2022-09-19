Уилли Эрнангомес - MVP Евробаскета-2022

В финале чемпионате Европы по баскетболу победу одержала сборная Испании, обыграв национальную команду Франции (88:76).

По итогам решающего поединка был выдан приз лучшему игроку всего турнира.

Индивидуальную награду получил центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес.

На Евробаскете-2022 испанец набирал 17,2 очка и совершал 6,9 подбора в среднем за матч.

Напомним, что сборная Германии стала бронзовым призером Евробаскета-2022.