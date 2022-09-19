Испания - Франция 88:76 Обзор финала Евробаскета-2022

В воскресенье, 18 сентября, в рамках финала чемпионата Европы по баскетболу сборная Испании обыграла национальную команду Франции (88:76).

Испанская команда сумела выиграть три четверти из четырех, что позволило им одержать комфортную победу.

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Французская сборная сильно уступила по итогам первой четверти, смогла вернуться в игру, но все равно далеко отпустила соперника.

Вашему вниманию обзор финала Испания - Франция:

Испания - Франция 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Испания: Хуанчо Эрнангомес (27 очков + 5 подборов), Вилли Эрнангомес (14 очков + 7 подборов), Браун (14 очков + 11 ассистов)

Франция: Фурнье (23 очка + 3 подбора), Эртель (16 очков + 7 ассистов), Ябуселе (13 очков + 6 ассистов).