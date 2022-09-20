Сюрпризи, розчарування та гра збірної України: підсумки Євробаскету-2022

Збірна Іспанії під керівництвом Серджо Скаріоло стала чотириразовим чемпіоном Європи, перемігши у фіналі збірну Франції з рахунком 88:76.

Вже пройшло достатньо часу, щоб відійти від тієї концентрації поєдинків, що ми переглядали, у той же час не забуваючи про все найкраще та найнесподіваніше, що відбулося на турнірі. Саме тому ми пропонуємо Вам ознайомитися з максимально суб'єктивними (а коли вони були об'єктивними?) підсумками Євробаскету-2022.

Головний сюрприз: Іспанія - чемпіон Європи

Перемога на Євробаскеті не може бути випадковою, тому що це ціла дистанція, коли тобі потрібно видавати максимум зусиль та перегравати своїх суперників знову й знову. Однак мало хто взагалі сподівався, що збірна Іспанії, в якій взагалі немає зірок рівня Пау та Марка Газоля завоює золоті медалі.

Велику роль в цьому успіху, безумовно, зіграв головний тренер "фурії рохи" Серджо Скаріоло. Італійський фахівець згуртував біля себе таку міцну команду, яка мала пройти весь турнір взагалі без поразок - матч з Бельгією у групі А можемо списати на випадковість.

Скаріоло є одним з найвидатніших фахівців сьогодення: 4-разовий чемпіон Європи (ще є бронза 2017 року), чемпіон світу 2019 року, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор - непогано, правда ж? У 2019 році вперше в своїй історії Торонто став чемпіоном НБА. Знаєте, хто був асистентом Ніка Нерса? Правильно, дон Серджо.

Серджо Скариоло

Показовим був той момент, коли Іспанія святкувала перемогу над Німеччиною у півфіналі, нам показували святкуючих гравців, а на задньому плані спокійно проходить Скаріоло, ніби кажучи: "Робота ще не виконана, нема чого святкувати". Mamba mentality - Кобі схвалює.

Таке враження, ніби увесь скептицизм щодо складу Іспанії на Євробаскеті їх не те, щоб мотивував, а скинув з їхніх плечей той тягар спадщини братів Газолів. Коли від тебе мало, чого очікують, тим тобі спокійніше і тим несподіваніше буде твій результат.

Альтернативний варіант: Польща (топ-4 це круто, проте останні дві гри дещо змазали загальний підсумок).

Головний апсет: Польща та Італія вибивають Дончича та Йокича

Знаючи усі передумови та розклади, ніхто навіть і подумати не міг, що подібне може трапитися. Хоча сенсації бувають завжди й усюди.

Італія, яка навіть із здоровим Даніло Галлінарі все одно була б андердогом у протистоянні з Сербією, втративши свого лідера до початку турніру та не продемонструвавши якісну гру на груповій стадії, провела видатну четверту чверть. Так, їй не вдалося нейтралізувати Ніколу Йокича, але на це здатна лише певна кількість гравців в світі.

Італійці по ходу матчу втратили ще й тренера Джанмарко Поццекко. "У нас є леви і їх просто випустили на волю. Той, хто відчинив вольєр, не робить чогось особливого. Ось і я просто випустив левів на волю", - прокоментував своє вилучення та перемогу своїх подопічних Поццекко.

Джанмарко Поццекко

У випадку з Лукою Дончичем та Словенією все вийшло рівно так само, тільки видовища було ще більше. Словенці програвали +23, але в третій чверті зібралися та видали скажений відрізок 24:6. Здавалося, що у фіналі матчу тоді ще діючі чемпіони доб'ють пораненого супротивника, проте збитий приціл ніби відкрив полякам друге дихання.

Матеуш Понітка повів за собою своїх співвітчизників, зібравши потужний тріпл-дабл (26/16/10). Хтось взагалі вважав, що Польщі під сили пройти Словенію? Я - ні, букмекери також. Вони взагалі давали коефіцієнт на перемогу Словенії 1,09. Хтось явно підняв добрячі гроші. На жаль, ця гра в підсумку забрала багато сил у поляків, які були просто знищені Францією у півфіналі.

Альтернативний варіант: Україна - Польща (після чудового групового етапу хотілося більшого).

Головне розчарування: Греція, Сербія, Словенія

Коли три фаворити турніру вилітають ще до півфіналів, це про щось каже. "У європейському баскетболі перемагають найкращі команди. В НБА, як правило, перемагають команди з найкращими гравцями у складі. Це ключова різниця", - саме ці слова сказав колишній тренер Клівленда Девід Блатт після вильоту Словенії від Польщі в 1/4 фіналу.

Правила в НБА та в Європі дещо відрізняються, про це казав і сам Лука Дончич: "В НБА легше набирати очки, бо ніхто не стоїть увесь час під кільцем". Саме тому на цьому турнірі добре проявив себе Руді Гобер, на якому завжди акцентують увагу, коли розпочинається плей-оф, а його Юта вилітає у першому ж раунді.

Якими б чудовими не були Янніс, Йокич та Дончич, одноосібно вивести свою збірну не те, що до фіналу, а й навіть до півфіналу, нікому з них не вдалося. І на прикладі Іспанії чудово видно, що тут перш за все головну роль грає команда, а не особистість.

Примітно, що, коли Греція та Словенія програвали на стадії чвертьфіналу, і Адетокумбо, і Дончич були вилучені, залишивши свої команди у дизморалі. Йокичу пощастило ще менше: в 1/8 його зупинила дивовижна Італія з надемоційним Джанмарко Поццекко.

Без сумнівів, представники цієї трійки, що є одними з найкращих гравців у світі, вже чекають наступного турніру, щоб реабілітуватися, проте цей, без перебільшення, провал їм будуть ще довго згадувати.

Альтернативні варіанти: півфінал Польща - Франція (не цього ми чекали за інтригою та змістом гри) та загальні виступи Литви.

Наш MVP турніру: Лоренцо Браун

Так би мовити, MVP від народу. Завдяки цьому Євробаскету брати Ернангомеси стали справжніми суперзірками, хоч і європейського, а не світового масштабу. Хуанчо отримав звання MVP Фіналу, а його брат Віллі став найціннішим гравцем усього турніру.

При цьому у складі тієї ж Іспанії був ще один гравець, який цілком заслуговував отримати найціннішу індивідуальну нагороду - Лоренцо Браун. Він набирав достатню кількість очок (15.2 за матч - 20-й показник серед усіх гравців турніру), хоча це не головна мета розігруючого, який, можна сказати, здивував.

Натуралізований американець, у якого не склалися справи в НБА, за ці неповні три тижні продемонстрував увесь спектр своїх умінь. Саме він став тим двигуном атак іспанців, що довів їх аж до золотих медалей, хоча перед стартом ніхто не очікував побачити Іспанію у фіналі.

Його вміння знайти партнера передачею зіграло ключову роль не тільки у загальній перемозі, але й у нагородах Ернангомесів. Браун став другим серед асистентів із показником 7.6 передач за гру. При цьому він зіграв аж на чотири матчі більше, ніж Дее Бост з Болгарії (теж натуралізований американець), у якого 8.4 асисти за гру.

Альтернативний варіант: Денніс Шредер (Німеччина).

Найкращий момент турніру: виведення з обігу номера Новіцкі

Тут можна було б написати про безліч видовищних моментів, що подарував нам чемпіонат Європи (а їх вистачало - наш Іван Ткаченко подарував кілька таких одразу в одному матчі з Італією), проте мій вибір зупинився на позаігровому моменті.

Для мене ТОП-подією турніру (а це саме подія, а не ігровий момент чи якийсь ще епізод) є виведення з обігу ігрового номера Дірка Новіцкі, що відбулося перед першою грою збірної Німеччини.

Не думаю, що тут треба багато що розписувати, все вже було сказано раніше: історична подія, яка напряму пов'язана з найкращим гравцем в історії Німеччини. Красива історія, на яку легенда Далласа повністю заслуговує.

Підсумки виступів збірної України: 7,5/10

Після двох поразок Італії та Ісландії в матчах відбору на чемпионат світу 2023 року очікування від Євробаскету дещо понизилися. Маючи в одній групі Грецію з Яннісом Адетокумбо, міцну Хорватію та все ту ж Італію, усі надії спрямовувалися на боротьбу з Естонією за останню четверту петівку в плей-оф.

Проте, чим нижчі сподівання, тим більший вау-ефект. Так сталося і цього разу. Перемога над італійцями (так, без Даніло Галлінарі) в третьому турі гарантувала Україні місце у плей-оф. Останні дві гри, що були програні, вирішували хіба що останточне місце за підсумками другого етапу - команда Айнарса Багатскіса стала другою!

Однак у матчі проти Польщі в 1/8 фіналу ми очікували явно більшого. І як показали самі поляки в чвертьфіналі, ті словенці не були чимось непрохідним - ми також цілком могли поборотися за півфінал. Але після непоганої першої половини щось явно пішло не так, через що ми зупинилися, як виявилося, зарано.

Ось так "хоч би не втратити четверте місце" усього за одинадцять днів перетворилося на розчарування від поразки у плей-оф. Тепер треба готуватися до матчів відбору ЧС-2023, що пройдуть у листопаді, та сподіватися, що це відчуття легкої невдоволенності направить гравців на переможний шлях.

На завершення хотілося б поділитися з ТОП-10 моментами наших хлопців на чемпіонаті Європи за версією Федерації баскетболу України.

Олексій Погорелов, ISPORT.ua