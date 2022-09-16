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Баскетбол

Экс-тренер Кливленда: В НБА побеждают лучшие игроки, а в Европе - лучшие команды

Дэвид Блатт предлагает не считать неожиданностью вылет из Евробаскета некоторых топовых сборных.
Сегодня, 19:05
Дэвид Блатт и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Дэвид Блатт и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
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Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года уже подарил болельщикам достаточное количество неожиданных результатов. Так, двукратные MVP НБА последних четырех лет Никола Йокич и Яннис Адетокумбо покинули турнир, не дойдя даже до полуфинала. При этом Сербия и Греция считались главными фаворитами Евробаскета.

В четвертьфинале неожиданно вылетела и Словения, ведомая Лукой Дончичем. Пока что действующие чемпионы Европы пострадали от сборной Польши.

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Бывший главный тренер Кливленда Дэвид Блатт, который почти всю свою карьеру провел в Европе, рассказал, что не стоит удивляться подобному исходу, ведь здесь преобладает командная игра, и не всегда звездные игроки могут принести победу в одиночку.

"Нет ничего необычного в том, что на чемпионате Европы выступает множество игроков из НБА. Но да, это не такая стандартная ситуация, когда, вероятно, три лучших игрока мира одновременно выступают на Евробаскете и не могут пробиться даже в полуфинал", - цитирует Блатта Eurohoops.

"Посмотрев все матчи и увидев все команды, могу сказать, что это показывает нам следующий важный момент: в европейском баскетболе побеждают лучшие команды. В НБА, как правило, побеждают команды с лучшими игроками в составе. Это ключевая разница. Я говорю это не в качестве критики. Просто так устроен баскетбол в Европе и НБА".

"Думаю, что Йокич, Яннис и Дончич, без сомнений, входят в ТОП-5 лучших игроков, если вообще не являются тремя лучшими игроками мира прямо сейчас, но здесь совершенно другая игра. Правила отличаются, а еще есть разные варианты защитных подходов, которые можно использовать в Европе".

Напомним, что в полуфинал Евробаскета пробились Польша, Франция, Германия и Испания, которые буду бороться за путевку в финал турнира.

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