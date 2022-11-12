Багатскис: Играем для людей, которые сейчас воюют за Украину, борются за независимость и свободу

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился впечатлениями от победы над Нидерландами (96:77) в матче второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.

"Как вы знаете, если сравнивать чемпионат Европы или предыдущие матчи отбора на ЧМ-2023, у нас изменился состав, у нас было много новых игроков, некоторые из которых были в последний момент не включены в финальную заявку на Евробаскет.

Эти четыре дня мы не столько говорили о подготовке, мы строили баскетбол на основе того, что мы наигрывали в защите или атаке, поэтому играли в похожий баскетбол, который мы демонстрировали до этого. Куда важнее была атмосфера в команде, энергия, агрессивность. Вероятно, это была основная причина нашего неплохого начала игры. Важно, что в первой четверти мы реализовали все открытые броски.

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Конечно, мы играем для людей, которые сейчас воюют за Украину и в Украине, которые борются за независимость и свободу страны. Надеюсь, мы делаем свой минимальный вклад своими победами. Знаю, что многие там смотрят на нашу баскетбольную сборную.

Обычно более важен сегодняшний день, сегодняшняя игра. То, что будет через три дня - будет через три дня. Мы уступили Исландии на выезде. Тогда у нас было много потерь, незабитых свободных бросков. 50% успеха в баскетболе - это твои решения. И в этой игре у нас были ужасные решения. Мы забудем ту игру и сфокусируемся на втором матче. Мы сыграем на знакомой нам арене в Риге, которая стала для нас вторым домом", - приводит слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что на данный момент сборная Украины занимает четвертое место в отборочной группе, а свой следующий матч проведет 14 ноября в Риге против Исландии, которая идет третьей. Из группы выходят три лучшие команды.