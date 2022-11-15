Лукашов: Не важно, кто приезжает в сборную, важно - что игрок может сделать для победы

В понедельник, 14 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2023 года сборная Украины по баскетболу в непростом матче обыграла Исландию 79:72.

Разыгрывающий и капитан команды Денис Лукашов прокомментировал выступление украинцев.

"Мы рады, что добыли эту тяжелую победу. Понимали, что исландцы играют в специфичный баскетбол. Мы ощутили его, когда проиграли в овертайме на выезде", - цитирует Дениса официальный сайт ФБУ.

"Наконец-то мы добыли очень тяжелую, но нужную победу для нашей сборной. У нас нет права на ошибку. Нужно только побеждать, чтобы сохранить шансы на выход на чемпионат мира".

Лукашов рассказал, за счет чего наши баскетболисты оформили победный рывок в конце четвертой четверти.

"Я считаю, что только за счет агрессивной обороны. Мы подготовили специальную защиту против их лидера Эльвара Фридриксона. Смотря на его процент реализации, думаю, что мы выполнили свое дело".

"Мы достигли своей цели, добыли две необходимые победы, чего, к сожеланию, мы не сделали летом. Нет разницы, кто приезжает в сборную. Важно то, кто как настроен и что игрок готов сделать для победы. Парни приехали и доказали, что они готовы отдать все силы, чтобы достичь своей цели и победить".

После 8 сыгранных туров Украина занимает пятое место группы L, заработав 11 очков. Благодаря победе над Грузией, Италия гарантировала себе место на чемпионате мира, присоединившись к Испании.

Теперь подопечные Айнарса Багатскиса будут бороться за последнюю путевку на турнир с грузинами и исландцами.