Украина в клатче обыграла Исландию, продолжая борьбу за выход на ЧМ-2023

Наши баскетболисты взяли реванш за обидное поражение в овертайме минувшим летом.

В понедельник, 14 ноября, в Риге состоялся восьмой матч группового этапа отбора чемпионата мира 2023 года, в котором сборная Украины победила сборную Исландии со счетом 79:72.

После неудачной первой четверти, которая была проиграна 14:18, подопечные Айнарса Багатскиса забрали вторую четверть, уйдя на большой перерыв с преимуществом в два очка.

В третьей 10-минутке у нашей команды вновь не пошла игра, которая привела к тому, что уже исландцы стали лидерами перед заключительной четвертью.

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К счастью, Багатскис нашел нужные слова, которые зарядили наших баскетболистов на рывок, который они устроили, и в клатче довели дело до победы.

На данный момент Украина занимает четвертое место своей группы: после восьми сыгранных туров наши соотечественники заработали 11 очков.

Чемпионат мира-2023. Квалификация

Группа L. Рига (Латвия)

Украина - Исландия 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Украина: Липовый (16 + 4 подбора), Сидоров (8 + 4 передачи), Герун (6 + 10 подборов), Ткаченко (6 + 10 подборов), Войналович (2) - старт; Кравцов (13 + 6 подборов), Крутоус (13), Лукашов (10 + 5 подборов + 6 передач), Бобров (2).

Сборная Украины уходит на перерыв до самого февраля, когда состоятся оставшиеся две важнейшие игры отбора: 23 февраля сыграем против Италии, а 26 февраля вновь встретимся с Нидерландами, которые недавно были обыграны 96:77