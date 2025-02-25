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Фьюри нашел себя в новой роли после завершения карьеры

Британский боксер полностью посвятил себя семье, но и не сильно отдалился от спорта.
Сегодня, 19:44
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images
Пэрис и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает обустраивать свою жизнь на пенсии после двух подряд поражений от Александра Усика и заявления о завершении карьеры, которое он сделал в середине января.

Несмотря на предположения о возможном возвращении британского боксера, пока он, очевидно, не думает о таком варианте развития событий и полностью посвятил себя семье.

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У себя в Instagram "Цыганский король" опубликовал видео, рассказав, что принял на себя новую роль и теперь является персональным тренером свой жены Пэрис, с которой воспитывает семерых детей.

"Я тренирую Пэрис уже около месяца. Как у тебя дела?" - спросил боксер.

Пэрис же в ответ на слова мужа похвасталась достижениями.

"Чемпионка мира по тяжелой атлетике, посмотрите на мышцы", - отметила возлюбленная Фьюри.

"Она отлично справляется, ежедневно заставляя себя. И в целом все идет очень хорошо.

Я чувствую себя новым Кристианом Блэклоком (тренер по физподготовке Фьюри. - прим.). Я буду заниматься персональным тренингом со всеми "мамочками" (за что "получил" от жены. - ред.).

В любом случае, у нее все хорошо, и я буду держать вас в курсе моих персональных тренировок", - заявил Тайсон.

Ранее сообщалось, что Фьюри встретился с легендой своего любимого футбольного клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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