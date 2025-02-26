"Многие были бы счастливы": Промоутер Джошуа не отказывается от идеи боя с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу планов на следующие бои своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, их интересует реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, а также они не отказываются от идеи встречи в ринге с Тайсоном Фьюри, хотя тот и объявил о завершении карьеры.

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"Вечер бокса 22 февраля в Саудовской Аравии воодушевил Джошуа на возвращение. Я думаю, что правильным решением было бы провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Думаю, что это именно то, что он хотел бы сделать, чтобы еще раз побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Мы хотим драться с Тайсоном Фьюри, но знаем, что он ушел на пенсию. Я надеюсь, что Фьюри смотрел тот вечер бокса, и у него немного встали дыбом волосы на руках.

Мы могли бы сделать что-то действительно особенное. Уважение ему. Если он не вернется, то удачи, но если бы он смог, многие были бы счастливы", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри нашел себя в новой роли после завершения карьеры.

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