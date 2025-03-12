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Президент WBC подобрал соперника для Фьюри на случай возобновления карьеры

Бывшему чемпиону организации позволят подраться за временный титул.
Сегодня, 15:22
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал решение бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри завершить карьеру.

По словам главы WBC, если британский боксер надумает вернуться, ему могут позволить побороться за временный титул организации, ныне принадлежащий Агиту Кабайелу.

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"Кабайел владеет временным титулом WBC, который он может защищать. Есть большие бои, такие как с Джошуа, с Уайлдером или в конце концов даже с Фьюри. Так много возможных больших поединков. Джошуа высоко котируется в WBC, он легендарный чемпион, и мы, конечно, поддерживаем его. Мы полностью выступаем за то, чтобы лучшие бои могли состояться.

Фьюри завершил карьеру. Как вы, возможно, помните, WBC поддерживала его, чтобы он сразился с Уайлдером. И он провел чертовски хороший первый бой. Тогда была ничья, и это привело к еще двум отличным поединкам с Уайлдером, а затем к тому, что мы видели за последние три или четыре года - к мечте для бокса, которая стала реальностью.

Я говорил с Фьюри. Он сказал мне, что завершил карьеру, и я его поздравил. Ты уходишь, но у тебя есть прекрасная семья, ты мультимиллионер. Тем не менее у боксеров есть что-то особенное. Очень трудно отойти в сторону, но я рад за него.

Если он передумает и попробует вернуться, я уверен, что медицинские показатели будут хорошими. Этот вариант остается открытым", - цитирует Сулеймана Sky Sports.

Отметим, также президент WBC сообщил, что организация не станет требовать от Александра Усика обязательной защиты титула.

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