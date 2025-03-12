iSport.ua
Русский Українська

"Не собираемся ничего навязывать": WBC не станет требовать от Усика обязательной защиты

Президент боксерской организации высказался о возможности для украинца снова побороться за звание абсолюта.
Сегодня, 14:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман озвучил позицию организации по поводу обязательств чемпиона WBC в супертяжелом весе Александра Усика, который также владеет поясами WBA и WBO.

По его словам, они не будут оказывать давление на украинца с требованием провести защиту, а поддержат возможность организовать бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа за звание абсолюта дивизиона.

Читай также: Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10

"Мы были очень гибкими и поддерживали идею бесспорного чемпионства. Мы приложили много усилий, чтобы получить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, и не навязывали обязательную защиту Фьюри, чтобы он мог подраться с Усиком. Мы дали ясно понять, что после состоится реванш без каких-либо обязательств по защите для победителя.

Агит Кабайел (временный чемпион WBC. - прим.) - боец высочайшего уровня. Но мы снова поддерживаем идею абсолютного чемпионства, потому что как можно представить, что Усика лишают пояса? Это было бы ужасно. Теперь он снова может подраться за звание бесспорного чемпиона с Даниэлем Дюбуа. Посмотрим. Мы не собираемся ничего навязывать", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Маурисио Сулейман WBC

Статьи по теме

Промоутер Усика раскрыл потенциальное место проведения боя против Дюбуа Промоутер Усика раскрыл потенциальное место проведения боя против Дюбуа
Президент WBC подобрал соперника для Фьюри на случай возобновления карьеры Президент WBC подобрал соперника для Фьюри на случай возобновления карьеры
Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10 Усик возглавляет рейтинг P4P от The Ring, Джервонта выбыл из топ-10
Игрок Атлетико получил длительную дисквалификацию за оскорбления в сторону судьи Игрок Атлетико получил длительную дисквалификацию за оскорбления в сторону судьи

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Атлетико - Реал и другие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: Звезда Реала вышел в лидеры, Салах опустился с вершины, вингер Барселоны поджимает
просмотров

Последние новости

Бокс15:34
Промоутер Усика раскрыл потенциальное место проведения боя против Дюбуа
Бокс15:22
Президент WBC подобрал соперника для Фьюри на случай возобновления карьеры
Европа14:59
Игрок Атлетико получил длительную дисквалификацию за оскорбления в сторону судьи
Европа14:37
Игрок Барсы рассказал, что команда посвящает победу над Бенфикой умершему работнику клуба
Бокс14:25
"Не собираемся ничего навязывать": WBC не станет требовать от Усика обязательной защиты
Европа13:51
Ньюкасл нашел замену Исаку
Лига Чемпионов13:28
"Завершение одного пути - начало другого": Трубин подвел итоги выступления в Лиге чемпионов
Европа13:06
Срна высказался о подписании бразильского вингера
Лига Чемпионов12:50
Лига чемпионов: дерби Мадрида, спарринг с повышенной ответственностью Арсенала, матчи Лилля с Боруссией Д и Астон Виллы с Брюгге
Европа12:39
Милан может вернуть своего экс-тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK