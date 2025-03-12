"Не собираемся ничего навязывать": WBC не станет требовать от Усика обязательной защиты

Президент боксерской организации высказался о возможности для украинца снова побороться за звание абсолюта.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман озвучил позицию организации по поводу обязательств чемпиона WBC в супертяжелом весе Александра Усика, который также владеет поясами WBA и WBO.

По его словам, они не будут оказывать давление на украинца с требованием провести защиту, а поддержат возможность организовать бой с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа за звание абсолюта дивизиона.

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"Мы были очень гибкими и поддерживали идею бесспорного чемпионства. Мы приложили много усилий, чтобы получить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, и не навязывали обязательную защиту Фьюри, чтобы он мог подраться с Усиком. Мы дали ясно понять, что после состоится реванш без каких-либо обязательств по защите для победителя.

Агит Кабайел (временный чемпион WBC. - прим.) - боец высочайшего уровня. Но мы снова поддерживаем идею абсолютного чемпионства, потому что как можно представить, что Усика лишают пояса? Это было бы ужасно. Теперь он снова может подраться за звание бесспорного чемпиона с Даниэлем Дюбуа. Посмотрим. Мы не собираемся ничего навязывать", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.

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