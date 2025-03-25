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Усик поздравил Владимира Кличко с Днем рождения

Боксер оставил короткое сообщение.
Сегодня, 19:06       Автор: Василий Медвидь
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Легендарный боксер Александр Усик поздравил другого легендарного боксера и своего соотечественника Владимира Кличко с Днем рождения.

Усик оставил короткое сообщение в Instagram Stories. Также спортсмен прикрепил совместное фото с Владимиром.

"С Днем рождения, чемпион", - написал Александр.

Напомним, ранее сообщалось, что директор Усика сообщил, когда он проведет следующий бой

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