Промоутер Джошуа озвучил имена трех потенциальных соперников

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ближайшими планами своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, они рассматривают варианты реваншей с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, а также возможность поединка с Тайсоном Фьюри, если тот решит вернуться с пенсии.

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"Я думаю, что для Эй Джея есть два боя, которые действительно могут зажечь в нем огонь. Первый - это реванш с Даниэлем Дюбуа, а второй - с Тайсоном Фьюри, который в данный момент пребывает вне нашего контроля. Но мы надеемся, что что-то может дать толчок этому бою, но все зависит от Тайсона.

Так что если Джошуа не будет драться с одним из этих двух парней, ему придется встретиться с кем-то другим, и он хочет драться с кем-то из первой десятки

У Джозефа Паркера сейчас одна из самых жарких серий. Если Дюбуа не подерется с Усиком, то я хотел бы увидеть поединок Даниэля с Паркером, потому что считаю, что Джозеф заслуживает шанса побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Но, очевидно, если будет большой объединительный бой за звание абсолюта, то Джо понадобится другой "партнер по танцам", и, возможно, это будет реванш с Джошуа", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее промоутер назвал сроки восстановления Джошуа после травмы.

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