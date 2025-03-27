Промоутер Паркера оценил вероятность реванша с Джошуа

Дэвид Хиггинс, промоутер обладателя временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, рассказал, может ли его клиент в следующем бою провести реванш против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя новозеландского боксера, он не исключает такого варианта развития событий и считает, что этот поединок вызовет интерес.

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"Я думаю, что весь мир хотел бы увидеть реванш Паркера с Эй Джеем. В нынешней форме, считаю, что Джозеф отправил бы Джошуа спать.

Нашим промоутерским партнером сейчас является Queensberry, поэтому решение Фрэнка Уоррена и команды будет иметь решающее значение. Но я думаю, никто не станет возражать, что если Джозеф не получит шанс против Усика или Дюбуа, бой Джошуа - Паркер станет блокбастером и весь мир будет следить за ним", - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Напомним, что Джошуа и Паркер встречались в ринге в 2018 году в объединительном поединке - и тогда британец защитил титулы WBA и IBF и отобрал у новозеландца пояс WBO.

Ранее WBO отреагировала на нежелание Александра Усика проводить защиту против Джозефа Паркера, а драться за звание абсолюта.

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