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Плант проведет реванш со своим неожиданным обидчиком

Американец готов к незамедлительному повторному бою с мексиканским соперником.
Вчера, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Калеб Плант и Хосе Армандо Ресендис / Getty Images
Калеб Плант и Хосе Армандо Ресендис / Getty Images

Уже бывший временный чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Калеб Плант высказался о своем неожиданном поражении в бою против Хосе Армандо Ресендиса.

Американский боксер рассказал, что провел поединок с повреждением руки, и заявил, что готов к реваншу.

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"Я не использовал правую руку столько, сколько хотел. Меня это немного беспокоило.

Мне кажется, что я выиграл пять из первых шести раундов. Я должен был взять еще два раунда после. Это 7-5 всего. Я чувствую, что сделал достаточно, чтобы выиграть бой со счетом 7-5, но судьи так не считали.

Я бы перешел сразу к бою с Чарло, но у нас есть условие о реванше. Я более чем готов сделать это немедленно", - приводит слова Планта Boxing News 24/7.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием боксерских поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Калеб Плант

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